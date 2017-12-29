Алексей Олейник: "Мощь и борьба на стороне Нурмагомедова в бою с Барбозой"

Россиянин Алексей Олейник отметил, что у Хабиба Нурмагомедова достаточно опыта, чтобы победить Эдсона Барбозу. Олейник также добавил, что Нурмагомедов мощнее своего оппонента.

- Я считаю, что Хабиб гораздо мощнее, - цитирует "Р-Спорт" Олейника. - Мощь и борьба на его стороне, у него очень крепкая голова. Думаю, будут переводы. Они должны быть однозначно, я уверен, Барбоза от них не защитится. Я думаю, что Хабиб подмучает, подразмотает и возьмет мощью, бросками, партером, забиванием. Хотя Барбоза - резкий парень, который попадает в неприятные места: то в солнечное сплетение, то в голову может хорошенько попасть. Но я думаю, что у Хабиба достаточно и опыта, и всего остального для того, чтобы он Барбозу прошел.

Но я, как и многие другие ребята, смотрю вперед, сквозь этот бой, на поединок Хабиба с Тони Фергюсоном. Бой с Барбозой должен быть последней ступенью, чтобы подраться с Фергюсоном и, наконец, закончить эту эпопею. И в обозримом будущем именно встреча с Фергюсоном будет самым важным боем для Хабиба.

И нельзя расслабляться ни на долю секунды. Я думаю, что у Хабиба все нормально пройдет со сгонкой веса, а потом с восстановлением, чтобы он не был где-то вялым, или это не сказалось на концентрации. Это главное. Если этих вещей не будет допущено, то Хабиб по любому должен выиграть.

Напомним, что бой Нурмагомедов - Барбоза пройдет 30 декабря в США.

Трансляция боя Нурмагомедов – Барбоза. Видео