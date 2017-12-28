Алексей Олейник: "Федор Емельяненко не лучше Минакова"

Российский боец ММА Алексей Олейник сравнил Федора Емельяненко с Виталием Минаковым. По его словам, Последнего императора нельзя назвать лучшим.

- Я не думаю, что у Федора Емельяненко самая лучшая стойка по броскам, она у него самбистская, хорошая, - приводит Topfight слова Минакова. - Он высокого уровня самбист, поэтому большинство ребят он может перевести в партер. Но, например, если чисто по броскам, то не думаю, что Федор смог бы переводить в партер, к примеру, того же Сатоши Ишии, но когда начинается бой Сатоши начинает получать и Федор выигрывает у него по ММА. Помимо этого, я не думаю, что у Федора получится в стойке с бросками с Виталиком Минаковым. Виталий больше Федора, и не хуже по броскам, стойке и так далее. Вопрос в том, что лучший боец это тот, кто сможет максимально комбинировать эти качества.