Алексей Олейник: "Это была хорошая, яркая победа в исполнении Емельяненко"

Российский боец ММА Алексей Олейник отметил, что Федор Емельяненко в бою с Чейлом Сонненом показал то, что от него ожидали. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде после серии ударов.

- Федор не удивил, но показал то, чего все от него ждали, - приводят "Известия" слова Олейника. - Это была хорошая, яркая победа в исполнении Емельяненко. Он здорово встречал Соннена в стойке в начале поединка и действовал тактически грамотно. Соннен был слабее, в его действиях читалась определенная сумбурность. В итоге все закончилось весьма быстро.