Алексей Олейник: "Если не попаду под атаку Ханта, он просто не сможет освободиться из моих крепких объятий"

Россиянин Алексей Олейник в преддверии боя с новозеландцем Марком Хантом в рамках первого турнира UFC в России отметил, что соперник не сможет освободиться из его крепких объятий. Шоу пройдет 15 сентября в Москве.

– Если я не попаду под яростную атаку Ханта, он просто не сможет освободиться из моих крепких объятий, – отметил Олейник. – Для меня большая честь стать частью истории ММА в России и быть хедлайнером первого боя UFC, проходящего у нас в стране. Болельщики могут рассчитывать на качественный турнир, зрелищные бои и лучших бойцов, и они точно не будут разочарованы.