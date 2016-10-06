Алексей Олейник: "Детские бои ММА допустимы, но с ограничениями"

Боец смешанного стиля, выступающий в UFС, Алексей Олейник выразил мнение, что при проведении детских поединков по смешанным единоборствам необходимо учитывать возраст ребенка и накладывать соответствующие ограничения.



– Я не смотрел нашумевший турнир в Грозном, на котором проводились детские бои, поэтому комментировать их не могу, – отметил Олейник. – Вообще детское ММА я считаю допустимым. Просто правила должны соответствовать возрасту детей.

Чем меньше возраст – тем больше должно быть ограничений: например в детском ММА, я считаю, не должно быть добивания и ударов коленом, поединки должны проводиться в специальных защитных шлемах и так далее. (Борис КРИВИН)

Детские бои. Кто прав - Кадыров или Емельяненко?