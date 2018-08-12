Алексей Олейник: "Бой с Хантом - большая вершина, но абсолютно не венец карьеры"

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник не считает бой с новозеландцем Марком Хантом в шоу UFC в Москве самым главным поединком в своей карьере. Первый в истории турнир UFC в России состоится 15 сентября в спорткомплексе "Олимпийский". По действующему контракту с UFC Олейнику осталось провести два боя, включая московский.

- Это большая вершина, но абсолютно не венец карьеры, - цитирует "РИА Новости" Олейника. - Я не понимаю, почему это должен быть самый главный и нереальный бой в моей жизни. У меня есть значимые поединки для меня. Победа на чемпионате мира по боевому самбо не менее значима, бой с Мирко Крокопом (Филиповичем в 2013 году) был, считаю, крутым. Тогда множество факторов были против меня. Плюс это легендарный боец. А те сказочники, которые говорили, что он уставший боец… Он после меня одержал еще много побед.

Я не вижу альтернативы UFC. Не вижу другой организации, которая хотя бы близко могла конкурировать с UFC. А заинтересованность лиги во мне будет зависеть от моих двух оставшихся боев. У меня три бонуса, что неплохо.

Все мои победы были одержаны досрочно. Если со стороны смотреть, то вроде я не самый плохой тяж в UFC. О чемпионском бое не хочу думать. Ведь как только начинаю задумываться, то сразу что-то попадаются камни под ноги. Не хочу об этом думать и рассуждать...