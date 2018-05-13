Алексей Олейник: "Альбини совершил одну ошибку, и я этим воспользовался"

Российский боец MMA Алексей Олейник прокомментировал победу над бразильцем Жуниором Альбини в рамках турнира UFC 224. Олейник добавил, что следующий может провести в сентябре.

– Тяжелее было перед боем, чем во время него, - цитирует "Р-Спорт" Олейника. – Я не скажу, что этот соперник был слабым. Еще посмотрим его в других боях: пацан крепкий и сильный. Я встаю в поединках с такими оппонентами. Он весит 130 кг, является хорошим ударником. Здесь либо я сделаю ошибку, либо он. В итоге он сделал ошибку и поплатился за это. Что касается следующего боя, то будем смотреть. Но мы просили у UFC бой на сентябрь. Если будет все по плану, то именно в эти сроки проведем бой.