Александра Албу вернется в UFC

Российская спортсменка, боец смешанного стиля Александра Албу в ближайшее время снова проведет бой под эгидой UFC, сообщает официальный твиттер UFC-Russia. Поединок пройдет 26 января в Анахайме (штат Калифорния), ее соперницей станет американка Эмили Уитмайр.

Бой состоится в рамках турнира UFC-233. Там же выступит другая российская спортсменка Яна Куницкая.

Албу дебютировала в UFC 11 апреля 2015 года. К текущему моменту Александра провела три поединка, и в каждом из них она одержала победу. Ее соперница Уитмайр выиграла три из своих пяти боев.