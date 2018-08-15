Александр Волков: "Жаль, что не выступаю на историческом турнире UFC в Москве"

Российский боец UFC Александр Волков сожалеет, что не сможет выступить на первом в истории промоушена турнире в России. Также спортсмен напомнил, что по нынешнему контракту ему предстоит провести под эгидой американской компании около трех боев.

– Мне, конечно, жаль, что не выступаю на историческом турнире UFC в сентябре в Москве, так как в это время буду проводить подготовку к своему бою, который пройдет 6 октября перед главным боем Макгрегор – Нурмагомедов, – сказал Волков. – Я дерусь с американцем Дерреком Льюисом в Лас-Вегасе. Около трех боев мне осталось по контракту провести в UFC. Конечно, с маркетинговой точки зрения мне было бы здорово выступить именно в Москве на первом турнире перед российскими фанатами. Одно могу точно сказать, что все турниры UFC приятно смотреть. Это всегда красивая картинка, хорошее промо и высочайшая организация.

Первый в истории турнир UFC пройдет в Москве 15 сентября. В главном бою вечера встретятся Марк Хант и Алексей Олейник.