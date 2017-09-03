Александр Волков: "Провел бы главный бой UFC в России"

Боец смешанных единоборств Александр Волков после победы над Стефаном Струве выразил мнение, что не думает о будущем сопернике. По словам россиянина, он размышляет о том, где проведут следующий бой UFC.

– Сейчас я не думаю о том, кто будет моим следующем соперником. Мои мысли заняты тем, где состоится бой, - приводит Sherdog слова Волкова. - На прошедшем турнире пятеро россиян одержали победы. Было бы хорошо, если бы UFC организовал шоу в России. С радостью бы принял участие в главном поединке вечера. Мне кажется, это могло бы произойти на самом большом стадионе в стране. Промоушен смог бы увидеть свою популярность в России.

Волков нокаутировал Струве. Видео