Александр Волков: "Надеюсь, с Вердумом случилось недоразумение и его оправдают"

Российский боец смешанного стиля, претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе Александр Волков прокомментировал положительную допинг-пробу бразильца Фабрисиу Вердума. Спортсмен выразил надежду, что это простое недоразумение.

– До результатов расследования сложно что-то комментировать, – сказал Волков. – Жаль, что он попался на допинге, ведь он – звезда мирового уровня, ранее никогда не был ни в чем таком замечен. Я с ним тренировался, могу точно сказать: он всегда был чистым бойцом. Надеюсь, все это какая-то ошибка, и его оправдают. Во время нашего боя не казалось, что он принимал что-то запрещенное. (МИХАИЛ ПОТАПОВ)

Допинг-проба Вердума дала положительный результат