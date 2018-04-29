Александр Волков: "Итог боя закономерен – в обмене ударами Емельяненко выглядел лучше"

Чемпион Bellator и M-1 Challenge в тяжелом весе россиянин Александр Волков после боя за выход в полуфинал "Гран-при Bellator" в тяжелом весе между Федором Емельяненко и Фрэнком Миром отметил, что американец поверил в свою ударную технику, а ему не стоило этого делать.

– Не показалось, что бой закончился слишком быстро?

– Это тяжелый вес и поединки здесь, бывает, заканчиваются еще быстрее, чем у Федора. С самого начал был взят очень высокий темп и Федором, и Миром. Они начали поединок с обмена ударами, и это вполне логично привело к тому, что бой закончился в первом раунде, потому что у обоих спортсменов удары очень тяжелые. В тяжелом весе вообще удары такие, что лишний раз лучше не пропускать. Поэтому окончание было закономерное, и Федор в этом обмене выглядел, конечно, лучше.

– Какое впечатление оставил соперник?

– Представление о нем у меня было еще до боя. Если говорить о его плане на поединок, Мир поверил в себя и в свою ударную технику, чего, наверное, ему не стоило делать. А для нас это сыграло положительную роль.

– Когда он попал в первой же атаке, стало ли тревожно за Федора?

– Я не успел испугаться (смеется).

– Что знаете о следующем сопернике Федора – Чейле Соннене, и кто будет фаворитом боя?

– В любом поединке Емельяненко фаворитом является он. А что касается Соннена, у него борцовская база. Наверное, он будет делать акцент на борьбу, на вязкую работу. Вряд ли он что-то еще сможет предложить, потому что в остальных аспектах очень сильно проигрывает Федору. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)