Александр Волков: "Дзюба на тренировке по ММА проявил себя лучшим образом"

Российский боец UFC Александр Волков рассказал о тренировке с футболистом "Зенита" Артемом Дзюбой.

- Это была идея команды "Зенит" и представительства UFC в России, после моего приглашения на футбол. Почему именно Дзюба? Потому что Артем в принципе интересуется ММА, является футболистом , который борется на поле, вступает в единоборства, у него такой имидж.

Все прошло отлично, он себя проявил наилучшим образом, насколько себя может проявить футболист в ММА. Он действительно очень сильный, я был впечатлен" , - сказал Волков. (Михаил Потапов).

Дзюба попробовал себя в UFC. Футболист провел тренировку с Волковым