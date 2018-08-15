Александр Волков дал прогноз на бой Хант – Олейник

Российский боец смешанного стиля Александр Волков поделился ожиданиями от главного боя первого турнира UFC в России, в котором встретятся Марк Хант и Алексей Олейник. Поединок состоится 15 сентября в московском СК "Олимпийский".

– Думаю, победит тот, кто проведет хороший тренировочный лагерь и психологически будет лучше готов, – сказал Волков. – Это поединок совершенно равных бойцов. Конечно, для стартового турнира в России будет лучше, если победит Олейник. Я тоже буду болеть за него. Очевидно, что Хант обладает хорошей ударной техникой, ключ же к победе Алексея лежит в клинче и борьбе. Если пятираундовый поединок дойдет до 2 или 3-го раунда, то, мне кажется, у Олейника больше шансов на победу, так как он обладает отличной выносливостью.