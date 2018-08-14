Александр Волков: "Бой в карде с Макгрегором для меня более выгоден, чем поединок в Москве"

Российский боец UFC Александр Волков отметил, что больше хочет драться на UFC 229 6 октября в Лас-Вегасе, чем на турнире в Москве (15 сентября). Напомним, что в США будут драться россиянин Хабиб Нурмагомедов, владеющий титулом UFC в легком весе, и ирландец Конор Макгрегор.

– С точки зрения моего промоушена, с точки зрения моей раскрутки поединок в карде с Макгрегором в соглавном событии для меня намного более выгоден, чем поединок в Москве, – сказал Волков в интервью каналу "Сила". - Этот турнир по большей части пробный – это попытка UFC зайти в Россию и если попытка удастся, то наверняка будут ещё турниры. Но турнир с Макгрегором, возможно, будет самым кассовым в этом году и для меня это хорошая возможность заявить о себе.