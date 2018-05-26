Александр Шлеменко: "Зачем Мусаси драться с тем, кто может его побить?"

Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко отметил, что голландскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Гегарду Мусаси, завоевавшему чемпионский пояс, нет никакого смысла выходить на бой ним.

В пятницу Мусаси техническим нокаутом в первом раунде победил бразильца Рафаэла Карвалью на турнире Bellator 200 и завоевал чемпионский пояс в среднем весе. В октябре прошлого года Мусаси победил россиянина Шлеменко решением судей. Вердикт вызвал множество вопросов.

- Я еще до его боя за титул заявлял, что в нашем бою определился настоящий чемпион, что в итоге и получилось. В Bellator на данный момент в категории до 84 килограммов сильнее меня никого нет, - цитирует "РИА Новости" Шлеменко. - Так же, как и Мусаси. Я был уверен, что он станет чемпионом, причем так легко и быстро. Я заявлял о желании провести с ним мгновенный реванш, но мне кажется, что Мусаси не выйдет на этот бой.

Я смотрел его бои, и синяков у него всегда было мало. А в бою со мной он получил серьезную травму. Как рубец на сердце, можно сказать. Думаю, что никто не хочет быть избитым. Уверен, что он будет выбирать более легкие бои, как сейчас. Он вышел, и по нему, наверное, ни разу не ударили. Сейчас он вышел, получил титул, у него все хорошо. Зачем ему драться со мной, человеком, который может его избить.