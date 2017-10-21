Александр Шлеменко: "За это поражение мне нестыдно"

Российский боец ММА Александр Шлеменко, уступиший голландцу Гергарду Мусаси в рамках турнира Bellator 185, выложил на своей странице в Инстаграме видеозапись, в которой он сообщил о том, что во время боя он сломал руку. По его словам, через три недели ему снимут гипс.

- Я сейчас нахожусь в больнице. У меня подтвердился перелом. К сожалению, во втором раунде сломал руку. Чуть-чуть сжало, но подумал, что ничего страшного. Через три недели все будет нормально, сниму гипс. Хочу сказать, что за это поражение мне нестыдно, - сказал Шлеменко.

Напомним, Мусаси одержал победу единогласным решением судей. Каждый из арбитров выставил счет 29:28 в пользу голландца. Спорный вердикт болельщики встретили свистом. Позже россиянин рассказал о своем намерении подать протест.