Александр Шлеменко: "Я очень близок к тому, чтобы наконец-то разойтись с Bellator"

Российский боец Александр Шлеменко после поражения от Анатолия Токову на турнире Bellator выступил с обращением к болельщикам, в котором объяснил свою ситуацию. По его словам, он близок к тому, чтобы уйти из Bellator.

– Мне неприятно, что не удалось порадовать вас своей победой, – сказал Шлеменко в видеоролике на своем YouTube-канале. – Есть чувство неудовлетворенности от плохо проделанной работы. Но есть и немного чувство радости, так как я очень близок к тому, чтобы наконец-то разойтись с Bellator.

Кто следит за моей карьерой, тот понимает, что последние три года творилось странное. Считаю, что она умышленно не развивалась. Мне не давали бои, но и с контракта не отпускали. Но сейчас я отбился последний бой. Конечно, хотелось его выиграть. В целом радует одно: мы теперь можем дальше строить планы по развитию моей карьеры. Только сейчас у нас появился шанс развиваться. Это очень радует.

Сейчас разработаем план, как, где и с кем будем тренироваться, развиваться, в какой весовой категории, в какой организации, для того чтобы становиться лучше и сильнее.