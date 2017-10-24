Александр Шлеменко: "Я никогда не был подлым бойцом. У нас спорт, а не война"

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил о том, что намеренно не бил в поврежденный глаз Гегарда Мусаси в поединке за звание чемпиона Bellator. По словам россиянина, проигравшего по решению судей, он никогда не был подлым бойцом, побеждающим за счет травм соперника.

– Я послушал интервью Мусаси и мне в нем не понравилось, что он делал большой акцент на то, что дрался с одним глазом, – приводит Mma205st слова Шлеменко. – Что если бы не глаз, то он, может быть, выглядел совсем по-другому, а так он выживал. Да, я прекрасно понимаю, что такое драться с одним глазом.

Гегард ставит это себе в достижение, но я хочу сказать одно: ребята, если вы вспомните мою карьеру, я никогда не был подлым бойцом. Были такие моменты в бою, когда, к примеру, Гегард сидел сзади, мне в моем углу подсказывали, что у него проблемы с глазом, что можно бить назад рукой. Но вы можете увидеть, что я этого не делал, потому что прекрасно знаю, что он чувствовал, и мне не хотелось наносить ему еще больший урон и выиграть за счет того, что встречу остановит судья, а у него будут проблемы с глазом.

Был момент, когда Гегард ударил ногой, я ее подхватил и перевел его в партер, но не стал идти в партер, предложив ему вернуться в стойку. Многие бойцы, которые относятся к боям как к спорту, в такой ситуации упали бы на него и стали бы тыкать ему в глаз, царапать его. И поверьте, ему было бы очень неприятно.

Я переключился на удары в печень и боковые слева в голову. Прямые удары я почти не наносил. Нанося удар по печени, я сломал свою руку, задев его локоть.

Если у вас будет травма, то я не буду вас бить в эту травму, причиняя больший вред здоровью. У нас спорт, а не война. Моя задача – выиграть с наименьшими потерями для соперника. Да, конечно, я хочу сделать нокаут, но мне гораздо приятнее победить ударом по печени, потому что от него гораздо быстрее восстанавливаются, чем от пропущенных ударов в голову.