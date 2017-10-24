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Александр Шлеменко: "Я никогда не был подлым бойцом. У нас спорт, а не война"


Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил о том, что намеренно не бил в поврежденный глаз Гегарда Мусаси в поединке за звание чемпиона Bellator. По словам россиянина, проигравшего по решению судей, он никогда не был подлым бойцом, побеждающим за счет травм соперника.

 
Сегодня. Анкасвилл. Александр ШЛЕМЕНКО (справа) атакует Гегарда МУСАСИ."Поражение Мусаси от Шлеменко было невыгодно Bellator"

– Я послушал интервью Мусаси и мне в нем не понравилось, что он делал большой акцент на то, что дрался с одним глазом, – приводит Mma205st слова Шлеменко. – Что если бы не глаз, то он, может быть, выглядел совсем по-другому, а так он выживал. Да, я прекрасно понимаю, что такое драться с одним глазом.

Гегард ставит это себе в достижение, но я хочу сказать одно: ребята, если вы вспомните мою карьеру, я никогда не был подлым бойцом. Были такие моменты в бою, когда, к примеру, Гегард сидел сзади, мне в моем углу подсказывали, что у него проблемы с глазом, что можно бить назад рукой. Но вы можете увидеть, что я этого не делал, потому что прекрасно знаю, что он чувствовал, и мне не хотелось наносить ему еще больший урон и выиграть за счет того, что встречу остановит судья, а у него будут проблемы с глазом.

Был момент, когда Гегард ударил ногой, я ее подхватил и перевел его в партер, но не стал идти в партер, предложив ему вернуться в стойку. Многие бойцы, которые относятся к боям как к спорту, в такой ситуации упали бы на него и стали бы тыкать ему в глаз, царапать его. И поверьте, ему было бы очень неприятно.

Я переключился на удары в печень и боковые слева в голову. Прямые удары я почти не наносил. Нанося удар по печени, я сломал свою руку, задев его локоть.

Если у вас будет травма, то я не буду вас бить в эту травму, причиняя больший вред здоровью. У нас спорт, а не война. Моя задача – выиграть с наименьшими потерями для соперника. Да, конечно, я хочу сделать нокаут, но мне гораздо приятнее победить ударом по печени, потому что от него гораздо быстрее восстанавливаются, чем от пропущенных ударов в голову.

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