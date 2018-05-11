Александр Шлеменко: "У Олейника все получится в бою с Альбини"

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высоко оценил шансы Алексея Олейника в бою с бразильцем Жуниором Альбини в рамках шоу UFC 224.

- Для Алексея началась новая жизнь, когда он подписал контракт с UFC, - сказал Шлеменко. - Он часто дерется, эффектно побеждает. Думаю, у него и здесь все получится, потому что Альбини проигрывал Орловскому, а Олейник с Андреем тренируются в одном зале. Думаю, они выработают правильную стратегию для победы над бразильцем. Продлит дли UFC контракт с Олейником? Думаю, тут все будет зависеть от того, как Алексей себя проявит в ближайшем бою. Тот факт, что осенью планируется турнир UFC в России, ничего не значит. У нас и так очень много бойцов, всем даже места в карде не хватит. Это не будет первостепенным фактором в вопросе продления контракта с Олейником.

Турнир UFC 224 пройдет в Рио-де-Жанейро в ночь на воскресенье по московскому времени. (Михаил ПОТАПОВ)