Александр Шлеменко: "У Федора Емельяненко просто накипело"

Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко отметил, что Александр Емельяненко всегда пользовался именем Федора Емельяненко. Шлеменко также добавил, что младший из братьев иногда делает не совсем правильные вещи.

- Сложно сказать, что стоит за этим, – сказал Шлеменко. – Из братьев Федора я знаю больше, а с Александром почти не общался. Могу предположить, что у Емельяненко-старшего просто накипело, и все. Ведь если посмотреть, то они две противоположности. Федор – это пример, эталон по всем показателям. А Александр, так скажем, иногда делает не совсем правильные вещи.



– Возможно ли, что этот публичный скандал вырос из попытки Емельяненко-младшего привлечь к себе внимание?



– Думаю, так вполне может быть. Потому что Александр – младший брат, и всегда пользовался фамилией и заслугами старшего. Это ни для кого не секрет, все это прекрасно понимают. И если сказать что-то про Федора, то на него сразу обратят внимание. Если бы фамилия Александра была не Емельяненко, то интереса к нему было бы гораздо меньше.



– Какое впечатление Александр произвел на вас после возвращения в спорт?



– Чисто визуально мне показалось, что он в довольно неплохой форме. По внешнему виду, по фигуре, по всему. А по тому, как он бился, трудно судить, потому что соперник у него был проходной. Не супер титулованный. С ним он справился легко, но я бы хотел увидеть его против более сильного оппонента. Тогда можно будет делать выводы. (Антон БАБОШИН)

Напомним, известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал скандальное интервью, в котором жестко высказался в адрес тренеров и команды Федора, в частности, касательно своего боя с Мирко Крокопом в 2004 году. В ответ Федор написал открытое письмо, в котором обвинил Александра во лжи и неблагодарности и потребовал, чтобы тот не смел оскорблять его близких.