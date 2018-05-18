Александр Шлеменко: "Тактаров отвечал мне в состоянии алкогольного опьянения"

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал видео с жесткой критикой своего коллеги Олега Тактарова, а также реакцию бывшего чемпиона UFC на этот ролик.

– Я к Олегу всегда хорошо относился, смотрел его бои. Мне было очень неприятно видеть, что такие люди зарабатывают на том, что для меня неприемлемо. Меня задело это и расстроило. Я изменил свое мнение насчет него. Я посмотрел его ответ, и мне показалось, что он там пребывает в состоянии алкогольного опьянения. Такой странной была его речь. Были непонятные выпады в мою сторону выпады по поводу пиара, "Единой России"...

Я не состою в этой партии, не являюсь депутатом, я выстраиваю карьеру бойца, а не чиновника. Это видео – моя общественная позиция. Меня многие поддерживают, что очень радует.

По словам Шлеменко, речь он не готовил, это был экспромт.

- Я вообще такие слова вообще не готовлю заранее. Я вышел с тренировки, зашел в магазин, купил эту бутылку и записал видео. В нем я показал, что надо делать с алкоголем – беспощадно давить, – добавил боец. (Михаил ПОТАПОВ)