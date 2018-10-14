Александр Шлеменко сменит весовую категорию

Российский боец ММА Александр Шлеменко перейдет в весовую категорию до 77 кг после поражения от соотечественника Анатолия Токова.

В ночь на воскресенье бывший чемпион Bellator Шлеменко уступил Токову единогласным решением судей. Шлеменко выступает сейчас в категории 84 кг. Также Шлеменко отметил, что в настоящий момент не имеет возможности перейти в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в виду трех поражений подряд.

- Я слишком был заряжен идти вперед, а надо было работать хитрее, - цитирует ТАСС Шлеменко. - Самое главное в моей карьере, что есть понимание - нужно драться в категории 77 кг. Что касается Токова, то он удивил, что оказался довольно сильным физически. Но я думал, что его удары будут посильнее.

Мы нацелены на UFC, но понимаем, что пока туда дорога закрыта. Я расстроен своим выступлением, нужно сесть задуматься. У меня три поражения подряд, нужно что-то серьезно менять. Bellator хотел бы, чтобы я у них остался, но мы, скорее всего, не останемся, у нас другие планы.