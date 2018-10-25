Александр Шлеменко: "Штырков должен выигрывать у Мальдонадо"

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя Ивана Штыркова с Фабио Мальдонадо. Поединок пройдет на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге 27 октября.

- Интересный бой, даю шансы "50 на 50". Это отличная проверка для Ивана. Мальдонадо обладает очень неплохим ударом, плюс у него хорошая выносливость и высокая скорость, - заявил Шлеменко. - Если Ивану удастся хорошо подготовиться, то он должен выигрывать. Главное, сохранять спокойствие, действовать четко по плану и не совершать лишних движений, которые будут забирать энергию. Опять же, у Мальдонадо преимущество за счет ударной техники руками, он более техничен. Иван же отличается тем, что бьет нестандартно, под разными углами. Второй его плюс - это борьба. И хоть у бойцов равные шансы, я верю в Ивана и ставлю на него.