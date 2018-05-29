Александр Шлеменко: "Считаю Сильву опасным бойцом с корявой, но эффективной техникой"

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр "Шторм" Шлеменко назвал бразильского бойца ММА Бруно Сильву опасным противником. Россиянин также заявил, что его выступления в России являются шансом для соперников заявить о себе на международной арене, а также новым серьезным вызовом для себя.

1 июня в Челябинске Шлеменко вернется в рейдж в поединке против Сильвы. Супер-бой станет главным событием международного турнира по ММА M-1 Challenge 93.

– Считаю Бруно Сильва достаточно опасным бойцом с корявой, но эффективной техникой ударов кулаками и коленями, – рассказал Шлеменко. – Такой соперник может вырубить в стойке в любую секунду. Если честно, то сам очень люблю пробить коленом в связке с руками. Только у меня получается это более технично по сравнению с тем же бразильцем. Надеюсь, что ударная техника меня не подведет. Проще драться с каким-либо борцом, потому что знаешь, что он, скорее всего, не обладает нокаутирующим ударом и будет бороться, добивать в партере.

Спарринг-партнера было сложно подобрать с такой же корявой техникой, как у Сильва. Работали акцентировано по ударке с Андреем Корешковым, который по габаритам как раз подходит под бразильца. В борьбе подготовиться мне помогал Михаил Рогозин.

Бои в М-1 – всегда для меня новый серьезный вызов, намного ответственнее и напряженнее, чем в Bellator. Во-первых, это каждый раз выступление на Родине, что придает особую мотивацию перед болельщиками. Во-вторых, в любом бою в М-1 я даю шанс сопернику заявить о себе на международной арене, что придает дополнительную нервозность и напряжение. Психологически сложнее готовиться к таким поединкам, настраиваться на битву с голодным до больших побед бойцом.

Относительно участия моих воспитанников в турнирах М-1 ситуация не изменилась. Сейчас авторскую школу из родного Омска представляют мои воспитанники тяжеловес Максим Якобюк и Александр Осетров (61 кг). Верю, что в скором времени что-то поменяется, и больше бойцов-омичей смогут принимать участие в турнирах Вадима Финкельштейна.