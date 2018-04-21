17:14 21 апреля | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Александр Шлеменко: "С отменами боев в ММА легко можно бороться"


Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал о способах борьбы с отменами поединков в ММА.

- С ­этим легко бороться. Во-первых нужно менять систему подачи, - сказал Шлеменко. - Поражения не должны восприниматься как трагедия, бойцы не должны их бояться. Сейчас все очень дорожат своим нулем в графе поражений и при малейших проблемах отказываются выйти на бой.

Когда ММА только зарождался такого не было, все выходили рубиться в любых условиях, популярность этого вида спорта росла. Не надо жестко цепляться к спортсмену из-за поражения. Во-вторых, надо поощрять тех, кто выходит на бой на коротком уведомлении и рискует всем. Таким бойцам, которые спасают шоу, надо платить больше. (Михаил ПОТАПОВ)

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