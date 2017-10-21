Александр Шлеменко: "Размышляю о том, что однажды стану губернатором Омской области"

Российский боец MMA Александр Шлеменко отметил, что положительно относится к идее стать в будущем мэром Омска или губернатором Омской области. По его мнению, он умеет думать не только о себе.

- Конечно, я отношусь положительно к идее стать однажды стать мэром Омска, - заявил Шлеменко в интервью 8news.ru. - Живу, чтобы сделать мой город лучше. Я и так стараюсь это делать. Посмотрим. Не скрою, размышляю об этом, поскольку считаю, что у меня есть и желание, и умение думать не только о себе, а об общем, чтобы всем нам было хорошо. Очень положительно отнесусь к новости, что однажды стану губернатором Омской области. Мне сложно сказать, насколько это реально. Нужно, чтобы поддержали люди, но, надеюсь, с этим проблем не будет. Они видят искренность в моих намерениях.

Бой Александр Шлеменко - Гегард Мусаси в рамках шоу Bellator 185 пройдет в ночь с пятницы на субботу в Анкасвилле (США). Ориентировочное время начала - 7.00 21 октября по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка Шлеменко - Мусаси.