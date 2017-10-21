Александр Шлеменко: "Признаю, что отдал первый раунд"

Российский боец ММА Александр Шлеменко, уступиший голландцу Гергарду Мусаси в рамках турнира Bellator 185, на своей странице в Инстаграме сказал, что решение присвоить победу его сопернику является ошибочным. Спортсмен отметил, что он будет подавать протест.

- Мы тут, посовещавшись с командой, считаем, что все-таки решение неправильное. Все-таки как минимум это ничья. Но, опять же, я не спорю, мог бы лучше, мог бы стараться. Я старался в третьем раунде финишировать, но не получилось. Попробуем подать протест сейчас. Я со стороны бой не видел, мне сложно судить. Но по ощущениям он по мне ни разу не попал. Попадал только со спины, сделал мне несколько царапин на носу. Не скажу, что почувствовал жесткую мощь. Отдал ему первый раунд, но это только первый раунд, - сказал Шлеменко.

Напомним, Мусаси одержал победу единогласным решением судей. Каждый из арбитров выставил счет 29:28 в пользу голландца. Спорный вердикт болельщики встретили свистом.