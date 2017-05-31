Александр Шлеменко: "Постараюсь научить Хэлси вежливости"

Россиянин Александр Шлеменко в преддверии поединка против американца Брэндона Хэлси поделился ожиданиями от предстоящего боя. Турнир пройдет 1 июня в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе "Юбилейный". Мероприятие включено в культурную программу Петербургского международного экономического форума-2017.

– Брендон Хэлси прислал видеописьмо, в котором он напомнил о вашем поражении в прошлом поединке и сказал, что собирается побить вас "на заднем дворе".

– Для меня нынешний бой – возможность вернуться к первому поединку, когда я совершил ошибки. Постараюсь ответить за то, что сделал неправильно, и исправить эти ошибки. А на счет заднего двора... Я был бы счастлив, если бы бой прошел на заднем дворе. Но, думаю, это не понравилось бы Брендону Хэлси.

– Какое количество килограммов пришлось скинуть, чтобы войти в весовую категорию?

– Я по традиции много не гоняю. Всего пять килограммов

– В чем разница в настрое между первым и вторым боем с Хэлси?

– Большая разница. Самое главное – это психологический настрой. Раньше я относился к Хэлси положительно, а сейчас этот человек мне неприятен. Мне неприятно даже находится с ним в одном помещении. Хотя так даже проще настраиваться на бой. Еще сейчас больше волнения и ответственности. Все ждут от меня победы. Это реванш у меня на родине.

– С чем связаны резкие слова про Хэлси?

– А вы послушайте, что он говорит. Это очень высокомерный человек, который не видит никого перед собой. Он не видит и не знает меня, хотя мы тренировались вместе. Хэлси слишком умный. Рад, что у нас впереди бой. Постараюсь научить его вежливости.

– В России в отличие от США нет допинг-тестов перед боями. В связи с этим есть беспокойство?

– Да, конечно, есть опасения, и они очень большие. У него в этом плане имеется преимущество. Однако мне уже приходилось встречаться с ребятами, которые не совсем честно ведут борьбу. Здесь главное правильно выбрать тактику. Этого, кстати, не было сделано в нашем первом бою с Хэлси. Но я верю, что стероиды не выигрывают за людей. Дух никто не отменял. Надеюсь дух будет на моей стороне.