Александр Шлеменко: "После боя был уверен в своей победе"

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в интервью "СЭ" сказал, что понимает реакцию зрителей, которые освистали решение судей единогласно присудить победу в главном поединке турнира Bellator 185 представляющему Голландию Гегарду Мусаси. Спортсмен отметил, что атлетическая комиссия относится к нему "как-то странно" на протяжении всей карьеры.

– Сейчас есть чувство досады. Считаю, что у меня украли победу – я сделал все для того, чтобы выиграть. Нечестно со мной поступили судьи. Сразу после боя я был уверен в своей победе, думал только о том, каким будет решение – единогласным или раздельным. Но когда оно оказалось единогласным и не в мою пользу, естественно, очень сильно удивился.

– Приятно, что зал освистал решение судей?

– Не то что бы приятно, просто я прекрасно понимал такую реакцию. Зрителей-то не обманешь.

– Как вы считаете, почему судьи приняли такое решение? Организации была выгоднее победа Мусаси в этом бою?

– Сложно говорить, потому что судьи вроде как независимые... Но атлетическая комиссия вообще как-то странно ко мне относится на протяжении всей карьеры – то допинг у меня найдут, то победу украдут. (Елена СОБОЛЬ)

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