Александр Шлеменко: "Перелом руки мешал, но были бои и посложнее"

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в интервью "СЭ" после поражения от представляющего Голландию Гегарда Мусаси в главном поединке турнира Bellator 185 сказал, что мог победить, если бы бой продолжался пять раундов. Спортсмен отметил, что в проигранном поединке мог поступить иначе.

– Вы довольны всем, что сделали в тот вечер в октагоне?

– Конечно, всегда хочется большего. Но на тот момент, считаю, сделал все, чтобы выиграть. Потом, конечно, пересматриваешь бой, понимаешь, что нужно было сделать по-другому, но уже поздно.

– Хотели завершить бой досрочно?

– С самого первого раунда пытался это сделать. Не получилось. В первую очередь потому, что Мусаси входит в тройку лучших бойцов мира, у него не так просто выиграть нокаутом. Во-вторых, времени было мало – я бы хотел поединок из пяти раундов, я это и до боя говорил. В третьем почти удалось добить соперника, если бы было еще два раунда...

– В первом же раунде Мусаси пропустил серьезный удар в глаз. Не бить больше туда было вашим осознанным решением?

– Да. Я никогда не хочу выводить людей из строя. Может быть, это решение тоже повлияло на исход. И перелом руки во втором раунде, конечно, тоже помешал.

– Это был самый сложный ваш бой?

– До поединка я думал, что так оно и будет. А сейчас считаю, что были у меня и посложнее бои. (Елена СОБОЛЬ)

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