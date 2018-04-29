Александр Шлеменко: "Очень понравилась форма Емельяненко. Федор может выиграть весь турнир"

Российский боец MMA Александр Шлеменко считает, что его коллега по цеху Федор Емельяненко находится в оптимальной форме. В четвертьфинальном бою на турнире Bellator в тяжелом весе Емельяненко победил американца Фрэнка Мира благодаря нокауту на 49-й секунде.

– Меня порадовала форма Федора, - цитирует "Р-Спорт" Шлеменко. - Считаю, что к этому бою он подошел в хорошей и оптимальной форме. С первых секунд боя я понял, что поединок долго не продлится, потому что Фрэнк попер вперед, а в такой ситуации бой всегда заканчивается быстро. И Фрэнк в начале чуть-чуть Федора зацепил, а потом Федор на встречном движении попал по американцу. Федор может доказать, что действительно в форме и поставить жирную точку, если выиграет турнир.