Александр Шлеменко: "Нурмагомедов против Макгрегора? Это будет крутейший бой!"

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко, выступающий в одном из крупнейших мировых промоушенов Bellator, выразил уверенность, что в случае проведения боя за звание чемпиона UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором победа будет на стороне бойца из Дагестана.

– Думаю, Хабиб Нурмагомедов достоин чемпионского боя, - сказал Шлеменко. - Если такой бой состоится, это будет очень и очень крутой поединок во всех отношениях. Поставил бы на победу Хабиба, потому что его стиль очень неудобен Макгрегору. Хабиб прекрасно борется, так что, считаю, он может перевести поединок в партер и таким образом победить.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке на шоу UFC-205 Хабиб Нурмагомедов одержал восьмую подряд победу на UFC, победив болевым приемом американца Майкла Джонсона. Конор Макгрегор на этом же шоу одержал победу нокаутом над американцем Эдди Альваресом, став чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях одновременно. (Сергей ФИШ)