Александр Шлеменко: "Нурмагомедов фаворит в бое с Макгрегором"

Российский боец MMA Александр Шлеменко заявил, что видит фаворитом Хабиба Нурмагомедова в возможном поединке с ирландцем Конором Макгрегором за титул чемпиона в легком весе. Ранее россиянин заявлял, что готов драться с Макгрегором бесплатно.

– Если говорить гипотетически о противостоянии Нурмагомедов-Макгрегор, то мой фаворит – это Хабиб, – цитирует Mixfight.ru Шлеменко. – При этом Конора нельзя недооценивать. Он в отличие от других соперников Хабиба может удивить. Но, в целом, фаворитом в этом бою я считаю Нурмагомедова. Здесь все будет зависеть от подготовки. Причем не столько Хабиба, который всегда хорошо готовится к любому бою. Важно в какой форме будет Макгрегор.