Александр Шлеменко: "Не было желания мстить, хотел проучить Хэлси"

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко, одержавший победу над Брэндоном Хэлси в рамках турнира M1 Challenge 79, подчеркнул, что у него не было желания отомстить американцу.

По словам Шлеменко, он только лишь хотел проучить соперника. Напомним, что россиянин одержал победу на 25-й секунде поединка.

- Не было желания ему отомстить, просто хотел слегка проучить, - сказал Шлеменко. - Потому что он после этого очень много стал говорить некрасивого и нелицеприятного в мой адрес. Да и сейчас он говорил, что приедет и сделает то же самое, что у него не будет проблем и так далее. Но вот, создал ему проблемы. (Елена СОБОЛЬ)



Александр Шлеменко: "Удар по печени? Домашняя заготовка!"