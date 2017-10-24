Александр Шлеменко: "Надеюсь, результат боя с Мусаси пересмотрят"

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в интервью "СЭ" сообщил, что пока не подал протест на результат боя с представляющим Голландию Гегардом Мусаси в рамках турнира Bellator 185. Спортсмен отметил что главная цель после этого поединка – высказаться о несогласии с решением судей, которые единогласно отдали победу сопернику.

– Протест подали?

– На этой неделе подадим.

– Что будет в случае, если протест удовлетворят?

– Для нас главная цель – заявить о своем несогласии с решением судей. В лучшем случае, конечно, хотелось бы его пересмотра.

– Такое возможно?

– Почему нет? Мы надеемся на это. Конечно, когда такие решения принимаются, опротестовать их сложно. Но пробовать нужно – всегда что-то бывает в первый раз. Надежда есть.

– Если по вашему протесту вынесут решение о проведении боя-реванша, это вас удовлетворит?

– Да, я бы с удовольствием согласился. Но у меня есть уверенность, что реванша не будет. Не вижу большого желания ни у самого Мусаси, ни у организации. Реванш мне нужен быстро – через два месяца, максимум через три. Но он не состоится, так как у Гегарда сломана орбитальная кость, ему потребуется операция, восстанавливаться он будет минимум шесть месяцев. Поэтому о быстром реванше пока речи быть не может.

– А после восстановления ему дадут чемпионский бой?

– Думаю, да – с Рафаэлом Карвалью или Алессио Сакарой, смотря кто выиграет в их поединке. Для этого же все и делалось.

– Вам было бы интересно встретиться с Карвалью или Сакарой?

– Нет, не интересно. Мне интересно как можно быстрее вернуться на ринг, как можно быстрее подраться. А с кем – мне все равно. Интереснее всего провести реванш с Мусаси, но, скорее всего, его не будет... (Елена СОБОЛЬ)

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