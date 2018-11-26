Александр Шлеменко: "Мог бы победить Макгрегора в стойке"

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко отметил, что мог бы победить в стойке бывшего чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора. Кроме того, спортсмен поделился планами о переходе в UFC. В следующем бою, который пройдет 15 декабря на турнире RCC, Шлеменко встретится с немцем Йонасом Бильштейном.

– Такой бой маловероятен. Я считаю, что у меня очень много преимуществ над Конором.– сказал Александр в видео на своем YouTube-канале. - В первую очередь это мои габариты. Все-таки я на сильно много больше Макгрегора. Как бы я его побеждал? Думаю, в своей манере, в стойке.

Сейчас пока не стоят планы о UFC. Потому что у меня только закончился нервный контракт с Bellator. Я очень рад, что наконец-то освободился, в принципе, ещё не до конца. Сейчас я хочу выступить на RCC. У меня ещё есть незаконченные дела здесь. Ну и вообще хочу посмотреть, стоит ли мне продолжать карьеру, стоит ли мне дальше выступать. Просто подумать, посмотреть. Такой период у меня сейчас, можно сказать, сложный. Конечно, у меня есть желание выступить в UFC. Но я не ставлю эту задачу для себя первой.