Александр Шлеменко – Гегард Мусаси: дата боя, трансляция

С 20 на 21 октября, в Соединенных Штатах Америки состоится бой Александра Шлеменко (Россия) и Гегарда Мусаси (Голландия). Бой в средней весовой категории состоится в рамках шоу Bellator 185. Все пройдет на арене "Мохеган-Сан" в Анкасвилле. Планируется, что соперники окажутся в ринге около 4 утра по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию боя Александр Шлеменко – Гегард Мусаси.

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Онлайн трансляция Шлеменко – Мусаси.