Александр Шлеменко: "Этот бой был похож больше на тренировку для Кормье, чем на серьезный поединок"

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал победу удушающим приемом во втором раунде Даниеля Кормье над Дерриком Льюисом.

Таким образом, чемпион UFC в тяжелом весе в первый раз защитил титул в данной категории. Поединок состоялся а рамках UFC 230 в Нью-Йорке в "Мэдисон Сквер Гарден".

- Кормье в очередной раз показал холодный расчет. Он и в коем случае не рисковал. Если мы посмотрим, он в стойке не пытался бить. Все знают, что у Льюиса очень жесткий удар и он этим выделяется. Даниель спокойно переводил в партер и изматывал Льюиса на земле. И в конце концов, сделал то, что никто от него не ожидал - задушил сзади. Знаете, мне показалось, что он отработал спокойно, полностью просчитал и разобрал Деррика, - сказал Шлеменко.

- Со стороны показалось, что этот бой дался ему легко.

- Конечно. Если мы посмотрим, то Льюис не задел оппонента ни разу, не то, чтобы по нему попал. Этот бой был похож больше на тренировку для Кормье, чем на серьезный поединок.

- Что теперь будет дальше?

- Следующим будет Леснар (Брок - Прим. "СЭ"). С ним придется тяжелее. Все-таки Брок выходец из борьбы и с габаритами, а Льюис больше боксер. Посмотрим, что сделает Кормье, но мне кажется, что все равно он фаворит в этом весе. Единственное, кто его может остановить - это Джон Джонс. Все мы это прекрасно знаем. (Арман Мкртчян)

Кормье задушил Льюиса. Видео

Кормье задушил Льюиса и сохранил титул UFC