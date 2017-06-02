Александр Шлеменко: "Быстрая победа над Хэлси - это выдержанная тактика"

Российский боец ММА Александр Шлеменко после победы над Брэндоном Хэлси в рамках M1 Challenge отметил, что раннее завершение поединка не является стечением обстоятельств. Россиянин взял реванш у американца, отправив того в нокаут на 25-й секунде. Их предыдущая встреча завершилась на 35-й секунде победой Хэлси.

- Такое быстрое течение боя - это удача или выдержанная тактика?

- Это выдержанная тактика. В нашем первом бою я проиграл только самому себе. Посмотрите видео вчерашнего взвешивания. В одном из моментов, там видно, что на экране написано "Алекснадр Шлеменко против Александр Шлеменко". Это не просто так.

- Бой с Хэлси позади. С какими соперниками вы хотели бы сразиться в будущем?

- Я готов драться с любыми бойцами. Не могу выбирать соперников. Что мне предлагают матчмейкеры, на то и соглашаюсь. Но тут была интрига, это было принципиально, у меня был интерес. (Сергей ЯРЕМЕНКО)