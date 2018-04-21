Александр Шлеменко: "Бруно Сильва - не Мусаси, но соперник серьезный"

Российский боец MMA Александр Шлеменко отметил, что его будущий соперник Бруно Сильва является неуступчивым ударником. Бой пройдет 1 июня в рамках турнира M-1 Challenge 93.

- Для этой категории (84 килограмма) он довольно крупный, хорошо себя в ней чувствует, - сказал Шлеменко. - Он - неуступчивый ударник с 14 победами нокаутом, не боится идти вперед. С Россией знаком, выступал в Челябинске, победил нокаутом в первом раунде. Словом, не Гегард Мусаси, но нормальный серьезный соперник. Мне надо будет не давать ему контратаковать и особое внимание при подготовке уделю борьбе, ткак как он в основном проигрывал болевыми приемами. (Михаил ПОТАПОВ)