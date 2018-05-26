Александр Шлеменко: "Bellator сделает все для моего поражения в последнем бою"

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко считает, что в рамках последнего боя по контракту с Bellator будет сделано все, чтобы россиянин проиграл.

В активе экс-чемпиона Bellator в среднем весе Шлеменко 56 побед и 10 поражений. В своем последнем бою под эгидой организации россиянин спорным решением судей уступил голландцу Гегарду Мусаси, который в пятницу стал чемпионом Bellator.

- Я бы хотел как можно быстрее провести этот бой. Но нет достойного оппонента в Bellator, - цитирует "РИА Новости" Шлеменко. - У меня последний бой по контракту, и, как мне кажется, Bellator хочет сделать все, чтобы я проиграл. Но для этого им нужно дать мне сильного соперника, что они сделать не могут. Вообще я планирую этот последний бой провести в конце лета – начале осени, как можно скорее. И, можно сказать, расстаться с Bellator.