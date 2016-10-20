Александр Михайлин: "Сделаю все возможное, чтобы победить на Олимпиаде-2020"

Четырехкратный чемпион мира Александр Михайлин в интервью "СЭ" признался, что намерен не просто выступить на Олимпийских играх-2020, а одержать победу. Также ему не нравится, что при встрече двух российских спортсменов на турнирах зачастую все решает фортуна.

- В нашей сборной есть тенденция, которая, на мой взгляд, не очень правильная – когда встречаются два спортсмена из России, они кидают монетку, - отметил Михайлин. - Если сегодня выпало одному, то он побеждает. Но в следующей очной схватке должен проиграть. Из-за этого бывают случаи, когда спортсмены не могут решить многие вопросы в личных встречах.

– Ответьте предельно честно еще на один вопрос. Вы действительно планируете выступить на Играх-2020, на момент которых вам будет 41 год. Или задача номер один – вернуться в сборную? А там – как пойдет.

– А зачем мне просто возвращаться в сборную? Я никогда не тренировался ради самого факта тренировок. Если что-то делал, то ради какой-то определенной цели. Достигал – ставил новую. Элементарный пример – поставил задачу подтянуться 10 раз. Сделал, думаешь о 12. И так далее. Иначе просто неинтересно. Говорю вам откровенно: я заряжен на весь олимпийский цикл. Во-первых, хочу доказать всем, что мой нынешний возраст – не предельный для спорта. Все зависит от желания и тренированности. Во-вторых, отмечу – я ставлю задачу не просто выступить в Токио-2020. В спорте осталась одна лишь большая вершина, которая мне пока еще не покорилась, – победа на Олимпийских играх. И я сделаю все возможное, чтобы на нее взобраться.