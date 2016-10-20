Александр Михайлин: "Приятно получить вызов в сборную России, но произошло то, что и должно было"

Четырехкратный чемпион мира Александр Михайлин в интервью "СЭ" признался, что ему было приятно получить вызов в сборную России, но каких-то особых эмоций не испытал. Также он отметил, что готов в честном отборе уступить право выступить на Олимпиаде-2020.

– Приятно получить вызов в сборную России, - отметил Михайлин. - Но давайте проясним – я ведь выиграл последний чемпионат страны. Так почему же мне нужно проявлять какие-то особенные эмоции только из-за вызова в сборную? Произошло то, что и должно было. Я на общих основаниях прохожу все стадии отбора и так же, как и все остальные ребята, завоевываю себе место в команде. Никаких льгот мне не прошу. Помните, как в "Солдате Джейн" девушке ставили тумбочку, чтобы она могла работать наравне со всеми? Мне такого не нужно. И на возраст мой смотреть не надо. У меня все хорошо. Пусть остальные докажут, что они лучше.

В то же время не собираюсь кричать, сколько всего было мною выиграно. Это в прошлом. Вопросы будем решать здесь и сейчас. Начинается новый олимпийский цикл – кто лучше себя проявит, тот и должен ехать в Токио-2020. Если будет честный отбор и я в нем проиграю, никаких вопросов и обид с моей стороны не возникнет. Гарантирую.