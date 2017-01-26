13:21 26 января | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Александр Мичков: "Федор Емельяненко сейчас находится в хорошем физическом состоянии"

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Александр Мичков, тренер Федора Емельяненко, сообщил, что в четверг на тренировочном сборе в Старом Осколе его подопечный начинает проводить спарринговые поединки в ходе первого этапа подготовки к февральскому бою в США с американцем Мэттом Митрионом. Поединок пройдет 18 февраля в Сан-Хосе (США) в рамках турнира Bellator 171.

– Федор с сегодняшнего дня начинает проводить спарринги на тренировочном сборе в Старом Осколе, – цитирует "Р-Спорт" Мичкова. – Период спарринговой работы продлится две недели, его партнерами будут ребята из его команды Fedor Team, всего шесть-семь человек. Федор сейчас находится в хорошем физическом состоянии, ежедневно проводит двухразовые тренировки и постепенно набирает форму.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20170126/1115429143.html

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