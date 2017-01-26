Александр Мичков: "Федор Емельяненко сейчас находится в хорошем физическом состоянии"

Александр Мичков, тренер Федора Емельяненко, сообщил, что в четверг на тренировочном сборе в Старом Осколе его подопечный начинает проводить спарринговые поединки в ходе первого этапа подготовки к февральскому бою в США с американцем Мэттом Митрионом. Поединок пройдет 18 февраля в Сан-Хосе (США) в рамках турнира Bellator 171.

– Федор с сегодняшнего дня начинает проводить спарринги на тренировочном сборе в Старом Осколе, – цитирует "Р-Спорт" Мичкова. – Период спарринговой работы продлится две недели, его партнерами будут ребята из его команды Fedor Team, всего шесть-семь человек. Федор сейчас находится в хорошем физическом состоянии, ежедневно проводит двухразовые тренировки и постепенно набирает форму.