Александр Мичков: "Федор Емельяненко просто поддерживает форму"

Тренер россиянина Федора Емельяненко Александр Мичков подчеркнул, что на данный момент переговоры об организации следующего боя с его участием не форсируются, а спортсмен просто поддерживает форму. Ранее сообщалось, что Последний император отказался от поединка с американцем Шейном Карвином.

- Я лично ни о дате, ни о подготовке не знаю. Федор продолжает поддерживать форму и все, - приводит "Р-Спорт" слова Мичкова. - Переговоры-то идут, но они вялотекущие, поэтому пока тишина. Конечно, долгое время без боев в любом случае влияет, но что поделать.

Федор сам поддерживает форму, он взрослый человек и все знает, как и что нужно делать. Мы не лезем. Сейчас мы работаем с другими ребятами. Сейчас у нас шесть человек едут на молодежное первенство по ММА.