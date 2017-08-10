Александр Емельяненко: "Я постоянно тренируюсь, удалось серьезно сбросить вес"

Российский боец ММА Александр Емельяненко отметил, что ведет серьезную подготовку к поединку против бразильца Джеромино Дос Сантоса. Бой состоится 27 сентября в Москве в рамках WFCA.

– Я постоянно тренируюсь, мне удалось серьезно сбросить вес, — приводят "Известия" слова Емельяненко. — Проделана хорошая работа, я набрал неплохую форму и надеюсь, что к бою подойду в лучшей форме. В целом есть тренировочный план, и я его соблюдаю. Обычно я провожу две тренировки в день. До боя еще два месяца, так что финальный этап подготовки еще впереди.

Что касается моего оппонента, это достойный соперник с большим послужным списком, против которого я постараюсь провести интересный бой. Моя задача — одержать победу. Откровенно говоря, я очень соскучился по выступлениям. Смешанные единоборства — часть моей жизни, это спорт, которому я посвятил всего себя, и мне очень приятно будет вновь выйти на ринг.