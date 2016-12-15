Александр Емельяненко: "Вышел и понял, что все строится на вранье. Люди стали злее"

Александр Емельяненко, вышедший на свободу в конце декабря, отметил, что планирует продолжить свою карьеру после того, как наберет необходимую форму. Боец ММА провел 2,5 года в тюрьме по обвинению в изнасиловании.

– Вам удалось провести хотя бы одну тренировку после освобождения?

— Потихоньку начал заниматься с этой недели, по вечерам. Пока тренировки раз в неделю, втягивающие. Приезжаю чуть раньше в зал, таскаю железяки, а потом со всей группой провожу общую тренировку.

— В чем сильнее всего проявляется отсутствие тренировок?

— Во всем абсолютно: и скорость упала, и выносливость, и качество работы. Со следующей недели, думаю, уже буду по два раза в день тренироваться, сейчас как раз все вопросы бытового характера порешал.

— Сколько времени вам нужно, чтобы набрать форму?

— Без понятия. Пока не буду нормально готов, бессмысленно выходить на ринг и начинать выступать. А сколько – я не знаю.

— Вам 35. Сколько еще планируете выступать?

— Пока будет здоровье позволять.

– Я правильно понимаю, что с Федором за последние два с половиной года вы не общались?

– Правильно. Сейчас он занят, я занят, будем чуть посвободнее – пообщаемся. У нас все нормально, отличные отношения.

– Допускаете, что потренируетесь вместе в Осколе?

– Пока он в Москве. Я без понятия, что у него, где он тренируется. Если все будет хорошо, конечно, поеду тренироваться. Условия там отличные, бойцы хорошие. Пока я просто вернулся в тот зал, откуда уходил. Все устраивает. Сейчас очень много еще бытовых моментов, которыми приходится заниматься, обустраиваться и одновременно места для тренировок искать.

Мы с женой сняли квартиру в Москве, а потом видно будет. Пока надо начать, зацепиться, посмотреть, что здесь происходит, а потом уже решать, как дальше.

— Пока были в тюрьме, не удавалось "смотреть, что происходит"?

— Так, поверхностно. Что по ТВ показывали – смотрел, но и то не каждый раз. Желания особо сидеть перед телевизором нет, да и есть там чем заняться. Даже не вспомню какой последний бой в ММА смотрел. Когда вышел, уже смотрел что-то в интернете.

— За эти два с половиной года в вас что-то изменилось?

— Вы со стороны посмотрите, понаблюдайте и сделаете выводы, а я о себе не могу говорить такие вещи.

Большинство моих скандалов – это СМИ выставляют. Вот даже за время моей отсидки – ну посмотри, что было? То курить запрещал, то кого-то строил, то отжиматься заставлял. Пишут то, чего нет, чуть ли не с точностью до наоборот.

Выходишь – и первое, с чем ты сталкиваешься, это вранье. Абсолютно во всем: мало того что его было много, его еще и преумножилось. Люди становятся все злее и злее. Даже не к окружающим, а к самим себе. Все строится на вранье и на том, кто и кого где в чем обманет.