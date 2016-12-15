Александр Емельяненко: "Вышел и понял, что все строится на вранье. Люди стали злее"

Александр Емельяненко, вышедший на свободу в конце декабря, отметил, что планирует продолжить свою карьеру после того, как наберет необходимую форму. Боец ММА провел 2,5 года в тюрьме по обвинению в изнасиловании.
– Вам удалось провести хотя бы одну тренировку после освобождения?
— Потихоньку начал заниматься с этой недели, по вечерам. Пока тренировки раз в неделю, втягивающие. Приезжаю чуть раньше в зал, таскаю железяки, а потом со всей группой провожу общую тренировку.
— В чем сильнее всего проявляется отсутствие тренировок?
— Во всем абсолютно: и скорость упала, и выносливость, и качество работы. Со следующей недели, думаю, уже буду по два раза в день тренироваться, сейчас как раз все вопросы бытового характера порешал.
— Сколько времени вам нужно, чтобы набрать форму?
— Без понятия. Пока не буду нормально готов, бессмысленно выходить на ринг и начинать выступать. А сколько – я не знаю.
— Вам 35. Сколько еще планируете выступать?
— Пока будет здоровье позволять.
– Я правильно понимаю, что с Федором за последние два с половиной года вы не общались?
– Правильно. Сейчас он занят, я занят, будем чуть посвободнее – пообщаемся. У нас все нормально, отличные отношения.
– Допускаете, что потренируетесь вместе в Осколе?
– Пока он в Москве. Я без понятия, что у него, где он тренируется. Если все будет хорошо, конечно, поеду тренироваться. Условия там отличные, бойцы хорошие. Пока я просто вернулся в тот зал, откуда уходил. Все устраивает. Сейчас очень много еще бытовых моментов, которыми приходится заниматься, обустраиваться и одновременно места для тренировок искать.
Мы с женой сняли квартиру в Москве, а потом видно будет. Пока надо начать, зацепиться, посмотреть, что здесь происходит, а потом уже решать, как дальше.
— Пока были в тюрьме, не удавалось "смотреть, что происходит"?
— Так, поверхностно. Что по ТВ показывали – смотрел, но и то не каждый раз. Желания особо сидеть перед телевизором нет, да и есть там чем заняться. Даже не вспомню какой последний бой в ММА смотрел. Когда вышел, уже смотрел
— За эти два с половиной года в вас
— Вы со стороны посмотрите, понаблюдайте и сделаете выводы, а я о себе не могу говорить такие вещи.
Большинство моих скандалов – это СМИ выставляют. Вот даже за время моей отсидки – ну посмотри, что было? То курить запрещал, то
Выходишь – и первое, с чем ты сталкиваешься, это вранье. Абсолютно во всем: мало того что его было много, его еще и преумножилось. Люди становятся все злее и злее. Даже не к окружающим, а к самим себе. Все строится на вранье и на том, кто и кого где в чем обманет.
Дополнительная информация
http://matchtv.ru/boxing/matchtvnews_NI700752_Aleksandr_Jemeljanenko_Vyshel_i_ponal_chto_vse_stroitsa_na_vranje_Ludi_stali_zleje
vsvtjo
То курить запрещал, то кого-то строил, то отжиматься заставлял. Пишут то, чего нет, чуть ли не с точностью до наоборот----------------------------------Докатился, курить не давали, строили... А вот то, что отжиматься заставляли, так то на благо, Саша!
15:29
Bache Gabrielsen
Ты, Саня, зато гуманист известный...
14:39