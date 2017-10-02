Александр Емельяненко вернулся в топ-100 рейтинга тяжеловесов

Российский боец Александр Емельяненко вошел в обновленную версию рейтинга тяжеловесов ММА, который составляет специализированный портал Fight Matrix. В новой редакции он после победы над бразильцем Джеронимо дос Сантосом занимает 54-е место.

Брат Александра Федор расположился на 48-й позиции. Лучший из россиян в рейтинге - Александр Волков (8-е место). Возглавляет список американец из UFC Стипе Миочич.

Отметим, рейтинг составляется по такому же принципу, как рейтинг сборных ФИФА. Боец получает больше очков за победу над более сильным соперником. Также учитывается уровень каждой из представленных организаций.

Рейтинг бойцов ММА, октябрь

1. Стипе Миочич (UFC, США)

2. Алистар Оверим (UFC, Голландия)

3. Фабрисио Вердум (UFC, Бразилия)

4. Кейн Веласкес (UFC, США)

5. Джуниор дос Сантос (UFC, Бразилия)

6. Марк Хант (UFC, Новая Зеландия)

7. Джош Барнетт (UFC, США)

8. Александр Волков (UFC, Россия)

9. Фрэнсин Нганноу (UFC, Франция)

10. Деррик Льюис (UFC, США)

11. Алексей Олейник (UFC, Россия)

…

17. Виталий Минаков (FNG, Россия)

20. Иван Штырков (Россия)

23. Мухомад Вахаев (ACB, Россия)

25. Сергей Харитонов (Bellator, Россия)

27. Сергей Павлович (FNG, Россия)

28. Денис Гольцов (ACB, Россия)

34. Салимгерей Расулов (ACB, Россия)

45. Зелимхан Умиев (WFCA, Россия)

46. Шамиль Абдурахимов (UFC, Россия)

48. Федор Емельяненко (Bellator, Россия)

52. Евгений Ерохин (ACB, Россия)

54. Александр Емельяненко (WFCA, Россия)

57. Валентин Молдавский (Bellator, Россия)

60. Кирилл Сидельников (FNG, Россия)

61. Михаил Мохнаткин (FNG, Россия)

74. Алексей Стоян (WFCA, Россия)

96. Амирхан Исангаджиев (Россия)

98. Евгений Гончаров (М-1, Россия)

99. Казбек Сайдалиев (WFCA, Россия)