Александр Емельяненко устроил скандал в аэропорту, опоздав на рейс в Грозный

Александр Емельяненко, вышедший на свободу в конце декабря, в воскресенье опоздал на самолет, информирует Life.ru. Из московского аэропорта Внуково он должен был вылететь в Грозный.

По словам очевидцев, сначала под горячую руку спортсмена попала девушка на стойке регистрации. После этого он выпил пива сначала на втором этаже аэропорта, а потом и в баре на первом. Когда Емельяненко ушел, около кафе остались две его сумки. Работники решили, что он вышел покурить и скоро вернется, однако этого не произошло. В итоге персоналу пришлось вызвать кинологов с собаками, которые обследовали багаж Александра на предмет запрещенных веществ.

Согласно источнику, в сумках бойца смешанных единоборств весом около 7 кг и 12 кг оказались боксерские перчатки, спортивные костюмы, а также две банки пива. Багаж изъяли и поместили в камеру невостребованного багажа. Отмечается, что на следующий день Александр Емельяненко лично приехал во Внуково и под роспись забрал вещи.

Напомним, что боец провел 2,5 года в тюрьме по обвинению в изнасиловании. Александр является братом бойца ММА Федора Емельяненко.